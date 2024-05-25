9.69 万元起：吉利 ICON 玲珑上市，新增發灰、财粉两款车身配色

IT之家 5 月 25 日消息，吉利 ICON 玲珑今日正式上市，推出三种不同配置，售价区间为 9.69-11.69 万元。IT之家汇总如下：

倾城：9.69 万元

如意：10.59 万元

金喜：11.69 万元

新车外观沿用现款车型设计，在钻灰、福白、宝蓝现有配色的基础上新增了發灰（IT之家注：官方使用的就是此“发”）、财粉两款新配色，全系标配双色车身，中配车型则新增电动尾门。

该车提供 10.25 英寸仪表 + 12.3 英寸中控屏，内置了吉利银河 OS 车机系统，可通过手机 App 完成远程开启空调等操作。

具体配置方面，倾城版标配 4G 网络、车载 Wi-Fi、华为 HiCar 互联、CN95 空调滤芯、后排出风口、6 扬声器、主驾 6 向座椅电动调节等；如意版增加全车车窗一键升降、L2 级辅助驾驶、前排座椅加热等；金喜版则增加驾驶席座椅记忆、智能泊车、循迹倒车、副驾座椅电动调节、负离子发生器空气净化等。

动力方面，新车搭载 1.5TD 四缸发动机，最大功率 133 千瓦，最大扭矩 290 牛・米，匹配 7 速湿式双离合变速器，车辆百公里综合油耗为 6.3 升（WLTC 工况），0-100 公里 / 小时加速时间为 7.9 秒。

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