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六合一基站 + 续航 130 分钟：科沃斯窗宝 W2 PRO 擦窗机器人 2507 元赠配件

2024/5/31 14:17:13 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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科沃斯窗宝 W2 PRO 擦窗机器人发布于 2023 年 12 月 27 日，主打“六合一全能基站”，发售价为 3299 元。

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官方宣称，这款擦窗机器人配备独立基站，并拥有一个“多功能快捷面板”，号称可进行“开关机、一键收线、启动暂停、模式选择、返回原点、解锁吸盘”等操作。

独立基站本体号称“将安全绳和电源线合二为一”，支持一键自动收放线缆，并内置有 5200mAh 锂电池，一次充电支持最多 65 平方米立面面积清洁，续航为 130 分钟

擦窗机器人方面，该机器人配备“双边三喷头、广角自喷水设计”，喷水覆盖率号称提升至 90%；吸力提升至 5500Pa；机身自带 60ml 水箱，支持恒湿擦窗。

IT之家注意到，官方提到这款机器人还优化了运动系统，号称“清洁效率提升 30%”；此外还新增“沿边清洁模式”，并改善了风道结构，号称能够“大大降低清洁过程中的噪声，让擦窗体验更佳”。

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关键词：科沃斯擦窗机器人

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