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机械革命无界 15X 笔记本今晚预售：R7-8845HS / Ultra 7 155H，售价 4299 / 6199 元

2024/5/31 14:59:00 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 31 日消息，搭载 15.3 英寸 16:10 屏幕的机械革命无界 15X 笔记本现已上架，锐龙版搭载 R7-8845HS 处理器、酷睿版搭载 Ultra 7 155H 处理器，今晚 8 点开启预售，6 月 7 日 0 点正式开售。

  • R7-8845HS / 24GB / 1TB / 2.5K 120Hz：4299 元

  • Ultra 7 155H / 32GB / 1TB / 2.5K 120Hz：6199 元

无界 15X 笔记本维持 14X 的设计风格，采用立轴金属机身，支持 180° 屏幕开合，重量约 1.68kg。

机身设计

新机搭载一块少见的 15.3 英寸 2560 x 1600 分辨率 IPS 屏幕，拥有 120Hz 刷新率与 400 尼特亮度，覆盖 100% sRGB 色域。

屏幕规格

散热方面，该款笔记本电脑搭载并联双热管散热架构，酷睿版性能释放为 70W、锐龙版则拥有 65W 性能释放。

散热架构

无界 15X 提供与 14X 相同的 80Wh 电池容量，酷睿版与锐龙版官方宣称续航时间均为 15 小时。

80Wh 电池

无界 15X 笔记本搭载重新设计的键盘，布局与耀世 / 翼龙 15 Pro 近似，拥有 1.4mm 键程与数字小键盘，其中酷睿版还支持单区 RGB 灯效。

新款键盘

IT之家附两个版本电脑的接口配置如下：

酷睿版接口

▲ 酷睿版接口

锐龙版接口

▲ 锐龙版接口

机械革命无界 15X 锐龙版搭载 R7-8845HS 处理器、售价 4299 元，酷睿版搭载 Ultra 7 155H 处理器、售价 6199 元，今晚 8 点开启预售，6 月 7 日 0 点正式开售。

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关键词：机械革命无界15X

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