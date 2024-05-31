机械革命无界 14X 暴风雪笔记本首发预售：白色电泳机身、R7-8845HS，4299 元

IT之家 5 月 31 日消息，机械革命无界 14X 暴风雪笔记本今晚 8 点首发预售，搭载 R7-8845HS 处理器与白色电泳工艺机身，到手价 4299 元。

本次推出的白色暴风雪机型基于无界 14X 锐龙版打造，采用立轴全金属机身、北极光幻彩 Logo、白色电泳工艺、全新抗指纹涂层，重量约为 1.45kg。

据介绍，无界 14X 笔记本搭载并联双热管散热架构，性能释放达 65W。

此外，该款电脑还搭载 80Wh 大电池，官方宣称续航时间约为 13 小时。

无界 14X 选用一块 14 英寸 2.8K 120Hz IPS 屏幕，拥有 450 尼特亮度与 100% sRGB 色域。

本次发售的暴风雪与常规配色的锐龙版相同，都预装 2x 12GB DDR5 5600 插槽内存，提供双 M.2 2280 PCIe 盘位。

IT之家附新品笔记本接口配置如下：

机械革命无界 14X 暴风雪笔记本今晚 8 点首发预售，6 月 7 日 0 点正式开售，到手价 4299 元。

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