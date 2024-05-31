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机械革命无界 14X 暴风雪笔记本首发预售：白色电泳机身、R7-8845HS，4299 元

2024/5/31 15:51:21 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 Thorn_Flower 的线索投递！

IT之家 5 月 31 日消息，机械革命无界 14X 暴风雪笔记本今晚 8 点首发预售，搭载 R7-8845HS 处理器与白色电泳工艺机身，到手价 4299 元。

笔记本主视觉

本次推出的白色暴风雪机型基于无界 14X 锐龙版打造，采用立轴全金属机身、北极光幻彩 Logo、白色电泳工艺、全新抗指纹涂层，重量约为 1.45kg。

白色机身

据介绍，无界 14X 笔记本搭载并联双热管散热架构，性能释放达 65W。

散热系统

此外，该款电脑还搭载 80Wh 大电池，官方宣称续航时间约为 13 小时。

电池容量

无界 14X 选用一块 14 英寸 2.8K 120Hz IPS 屏幕，拥有 450 尼特亮度与 100% sRGB 色域。

屏幕参数

本次发售的暴风雪与常规配色的锐龙版相同，都预装 2x 12GB DDR5 5600 插槽内存，提供双 M.2 2280 PCIe 盘位。

内存

IT之家附新品笔记本接口配置如下：

接口配置

机械革命无界 14X 暴风雪笔记本今晚 8 点首发预售，6 月 7 日 0 点正式开售，到手价 4299 元。

京东机械革命 无界 14X 暴风雪 (R7-8845HS 24G 1T 120Hz 2.8K)5 月 31 日 20:00 开启预售，6 月 7 日 0:00 正式开售 4299 元直达链接

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关键词：机械革命无界14X

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