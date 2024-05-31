12999 元 → 6233 元：海尔云溪 376 热泵洗烘套装 618 京东自营发车

责编： 一乖

作者： 一乖

海尔 云溪系列 376 直驱智投洗衣机 + 376 热泵烘干机 组合套装 日常售价 12999 元，今日京东自营“三联电器京东自营专区”直降至 8999 元。

叠加 2600 元大额券，仅需 6379 元自营好价 + 6 期免息。

赠首年只换不修 + 压缩机 / 电机 10 年包修 + 清洗服务：

先领京东 200-20 元补贴券：点此领券（点击页面下方“主会场”可领券）

PLUS 会员可购家具季卡（点此购券），券后仅需 6303 元。

今日下单瓜分 20 元红包，不要晒单赠品可以折现 50 元，折合仅需 6233 元。

据介绍，海尔 376 滚筒洗衣机搭载 FPA 直驱电机，内筒直径达到 525mm，内置光等离子模块，采用精华洗直喷科技，配合智能投放系统，精准控制洗剂投放量，减少漂洗残留。

另外，海尔 376 热泵烘干机采用双擎热泵烘干系统，变频风机和变频滚筒电机分离设计，能实现 1:1 正反转，高效抖散衣物减少褶皱，配合电辅热快速升温，有效减少烘干时长，且烘干更均匀。

官方参数

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】