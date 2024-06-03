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支持牙刷以旧换新：海尔云溪 376 热泵洗烘套装 6302 元（日常 12999 元）

2024/6/3 22:37:48 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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海尔 云溪系列 376 直驱智投洗衣机 + 376 热泵烘干机 组合套装 日常售价 12999 元，今日京东自营售价 8998 元。

叠加下方多重优惠，仅需 6302 元自营好价 + 6 期免息。

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领券后实付 7202 元，以旧换新折后低至 6302 元。

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本次“以旧换新”可选择牙刷等小物件，真真划算。

本次下单晒单再送富安娜四件套（详询客服），真真划算。

据介绍，海尔 376 滚筒洗衣机搭载 FPA 直驱电机，内筒直径达到 525mm，内置光等离子模块，采用精华洗直喷科技，配合智能投放系统，精准控制洗剂投放量，减少漂洗残留。

另外，海尔 376 热泵烘干机采用双擎热泵烘干系统，变频风机和变频滚筒电机分离设计，能实现 1:1 正反转，高效抖散衣物减少褶皱，配合电辅热快速升温，有效减少烘干时长，且烘干更均匀。

官方参数

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关键词：海尔洗衣机

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