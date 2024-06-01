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京东自营四年全保：海尔纤美 176 智能洗烘套装 5028 元（日常 7398 元）

2024/6/1 17:41:12 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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海尔纤美 176 智能洗烘套装 日常售价 7398 元，今日叠加下方多重优惠，仅需 5028 元即可入手。

  • 点击下方卡片领 600 元券

  • 每满 1000 立减 100 元（本次共减 700 元）

  • 领 5000-500 元京东补贴券：点此领券

  • 京东无门槛红包：点此领取

  • PLUS 会员下单立减 29.59 元，并可购家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此购券

  • 下单时选择“以旧换新”京东补贴 500 元

7398-600-700-500-29.59-40-500=5028.41 元

赠京东整机四年保 + 衣鞋任洗 5 件服务一次（京东售价 599 元） + 219 元珐琅锅套装：

京东海尔 纤美 176 洗烘套装 10KG 直驱滚筒洗衣机 + 双擎热泵烘干机券后 5028.41 元领 600 元券

优惠明细（以旧换新旧机回收价 38 元，实付 5028.41 元）：

海尔 XQG100-BD14176LU1 洗衣机 + HBNS100-FO176U1 烘干机套装：

洗衣机采用斐雪派克 FPA 直驱电机，支持双智能投放，净洗比 1.10，洗脱容量 10kg，支持 WIFI 联动。

烘干机双擎热泵，Hybrid 速热，具有即熨模式，即穿模式和储藏模式。

京东海尔 纤美 176 洗烘套装 10KG 直驱滚筒洗衣机 + 双擎热泵烘干机券后 5028.41 元领 600 元券

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关键词：洗衣机海尔烘干机

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