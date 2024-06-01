京东自营四年全保：海尔纤美 176 智能洗烘套装 5028 元（日常 7398 元）

海尔纤美 176 智能洗烘套装 日常售价 7398 元，今日叠加下方多重优惠，仅需 5028 元即可入手。
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海尔 XQG100-BD14176LU1 洗衣机 + HBNS100-FO176U1 烘干机套装：
洗衣机采用斐雪派克 FPA 直驱电机，支持双智能投放，净洗比 1.10，洗脱容量 10kg，支持 WIFI 联动。
烘干机双擎热泵，Hybrid 速热，具有即熨模式，即穿模式和储藏模式。
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