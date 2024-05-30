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5699 元 → 3297 元：小天鹅水魔方 618 + 03 热泵洗烘套装 12 期免息

2024/5/30 17:54:23 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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小天鹅 水魔方系列 618 + 03 热泵洗烘套装 日常售价 5699 元。

京东 618 大促期间，叠加下方多重优惠后，仅需 3297 元 + 12 期免息：

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5499-100-22-760-300-700-20-300=3297 元，真真划算~

付定金送折叠烘干机，限时付尾款加送洗护套盒，全店前 888 名付尾款送一年洗衣液。

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* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包

据介绍，小天鹅 水魔方系列 TG100V618T 滚筒洗衣机 搭载 BLDC 变频电机，标称洗净比可达 1.08，支持水魔方冷水洗，且提升筋遇水释放银离子。

另外， TH100VH03WT 热泵式烘干机的平均烘干温度控制在 42℃左右，依靠冷凝器和蒸发器与筒内空气热湿交换，且内置紫外线 UV 灯。

官方参数

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关键词：小天鹅水魔方热泵式洗烘套装

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