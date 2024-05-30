5699 元 → 3297 元：小天鹅水魔方 618 + 03 热泵洗烘套装 12 期免息

小天鹅 水魔方系列 618 + 03 热泵洗烘套装 日常售价 5699 元。

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付定金送折叠烘干机，限时付尾款加送洗护套盒，全店前 888 名付尾款送一年洗衣液。

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** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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据介绍，小天鹅 水魔方系列 TG100V618T 滚筒洗衣机 搭载 BLDC 变频电机，标称洗净比可达 1.08，支持水魔方冷水洗，且提升筋遇水释放银离子。

另外， TH100VH03WT 热泵式烘干机的平均烘干温度控制在 42℃左右，依靠冷凝器和蒸发器与筒内空气热湿交换，且内置紫外线 UV 灯。

官方参数

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