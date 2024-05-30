7903 元 6 期免息：海尔云溪 376W 热泵洗烘套装京东 618 探新低

海尔 云溪系列 376W 直驱智投洗衣机 + 376W 热泵烘干机 组合套装 日常售价 12999 元。

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据介绍，海尔 XQG100-BD14376LWU1 滚筒洗衣机搭载 FPA 直驱电机，内筒直径达到 525mm，内置光等离子模块，采用精华洗直喷科技，配合智能投放系统，精准控制洗剂投放量，减少漂洗残留。

另外，海尔 HGY100-F376WU1 热泵烘干机采用双擎热泵烘干系统，变频风机和变频滚筒电机分离设计，能实现 1:1 正反转，高效抖散衣物减少褶皱，配合电辅热快速升温，有效减少烘干时长，且烘干更均匀。

官方参数

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