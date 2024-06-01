荣耀 200 / Pro 手机维修备件价格公布：屏幕组件 909 元起，主板 1499 元起

IT之家 6 月 1 日消息，荣耀 200 / Pro 手机昨日（5 月 31 日）迎来首销，分别搭载骁龙 7 Gen 3 移动平台、骁龙 8s Gen 3 移动平台，售价 2699 元起。现在，荣耀官网公布了这两款新机的维修备件价格。

IT之家图赏： 荣耀 200 Pro 、荣耀 200

荣耀 200

屏幕组件（优惠价）909 元，旧件回收

屏幕组件 1309 元

电池 229 元

主板 8GB+256GB 1499 元，12GB+256GB 1599 元，16GB+256GB 1699 元，12GB+512GB 1799 元，16GB+512GB 1899 元

后盖 269 元

后置摄像头 B（广角）149 元

前置摄像头（主）249 元

后置摄像头 C（长焦）289 元

后置摄像头 A（主）449 元

IT之家图赏：荣耀 200 Pro、荣耀 200

荣耀 200 Pro

屏幕组件（优惠价）1009 元，旧件回收

屏幕组件 1409 元

电池 229 元

主板 12GB+256GB 2149 元，12GB+512GB 2299 元，16GB+512GB 2499 元，16GB+1TB 2699 元

后盖 309 元

后置摄像头 B（广角）149 元

前置摄像头（主）249 元

后置摄像头 C（长焦）289 元

后置摄像头 A（主）479 元

值得一提的是，以上价格为维修建议价格，包含人工费。而非保维修收费 = 维修备件价 + 人工费，根据维修级别的不同，人工费在 50 元到 150 元不等。

关于荣耀 200 / Pro 手机的配置信息，IT之家此前已经进行了详细报道，感兴趣的朋友可以自行查看。

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