“乐坛 ChatGPT”Suno 发布 V3.5 模型，所有人可免费制作 4 分钟歌曲

IT之家 6 月 1 日消息，此前引起IT之家网友热议的“乐坛 ChatGPT”Suno 日前发布了 V3.5 版本，并宣布已经向所有用户开放。

此次开放后，所有用户都可以：

制作 4 分钟的歌曲

创建最长 2 分钟的歌曲扩展

体验改进后的歌曲结构和声音流畅度

Suno 是一款生成式人工智能音乐创作平台，旨在产生人声与乐器相结合的逼真歌曲。此前，Suno 已在 3 月 21 日向所有用户发布 v3 版本，该版本支持免费账户创建 2 分钟的歌曲。

该平台最令人惊奇之处，就是在用户给出指定歌词之后能够生成不同曲风、流派的歌曲，甚至可以指定 AI 歌手的音色。官方还表示，V4 已经在开发中，“我们正在夜以继日地开发一些令人兴奋的新功能”。

Suno 宣称专为创作原创音乐而设计，模型无法识别其他艺术家的作品，Suno 不是为了制作更多的 Fake Drakes（AI 生成的德雷克“演唱”作品《Heart On My Sleeve》）而生的。

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