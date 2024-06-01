华硕 ROG Ally X 掌机已开放预订，售 25999 新台币

IT之家 6 月 1 日消息，华硕第二代 ROG Ally X 掌机计划明日发布，然而这款游戏掌机在正式发布之前已经在 Momoshop 偷跑，定价 25999 新台币（IT之家备注：当前约 5824 元人民币）。

根据商品页面提供的数据，这款掌机型号为 RC72LA，而 ROG Ally 2023 型号为 RC71L，同样搭载了 AMD 锐龙 Z1 Extreme 处理器，配备双 12GB LPDDR5-7500 内存，存储升级为 1TB M.2 2280 SSD（前代为 M.2 2230）。

此外，这款掌机将配备 80 Wh 电池，容量相当于是上一代型号的两倍。IT之家汇总 ROG Ally X 官方规格如下：

型号：ALLY-RC72LA-0021AZ1

屏幕：7 英寸 FHD（1920 x 1080）120Hz IPS 十点多点触控触摸屏，7ms，500 尼特亮度，1200:1 对比度，100% SRGB，AMD FreeSync Premium 同步刷新率技术，康宁大猩猩玻璃 Victus

CPU：AMD Ryzen Z1 Extreme 处理器（Zen 4，4nm，8 核 16 线程，24MB 缓存，加速频率 5.10 Ghz）

GPU：AMD Radeon 核显（RDNA 3、12 CU、最高 2.7 GHz、最高 8.6 Teraflops）

内存：板载双 12GB LPDDR5

硬盘：1TB PCIe 4.0 NVMe SSD（M.2 2280）

蓝牙：蓝牙 5.2

无线：Wi-Fi 6E (802.11ax) 三频 2*2

系统：Windows 11 家庭版

I / O：雷电 4、USB 3.2 Gen 2-C、UHS-II microSD 读卡器（支持 SD、SDXC 和 SDHC）、3.5mm 耳机孔

其他：双扬声器（智能功放技术）、内置阵列麦克风

尺寸：28.0 x 11.1 x 2.47 ~ 3.69 厘米

重量：670g

电池：80WHrs，4S1P，4 芯锂离子电池

售后：两年质保

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