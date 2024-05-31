华硕 ROG Ally X 游戏掌机偷跑：80Wh 电池，24GB 内存 + 1TB SSD

IT之家 5 月 31 日消息，华硕已官宣会在 6 月 2 日举办的 Computex 活动中，宣布第二代掌上游戏电脑 ROG Ally X。官方正式发布之前，这款游戏掌机在韩国电商网站上偷跑，并确认配备 80Wh 容量电池。

根据电商平台宣传海报内容，华硕 ROG Ally X 掌机配备 7 英寸触控屏幕，分辨率为 FHD，刷新率为 120Hz，峰值亮度为 500 尼特，但目前无法确认采用和前代相同的 LCD 面板还是改用 OLED 面板。

宣传海报还显示该掌机采用和前代相同的 AMD Ryzen Z1 Extreme 处理器，拥有 8 个核心和 16 个线程，搭配 RDNA3 图形处理器、24GB 内存和 1TB PCIe 4.0 固态硬盘（采用更常见的 M.2 2280 格式，前代为 M.2 2230 格式）。

海报显示 ROG Ally X 将配备 80Wh 电池，与第一代 ROG Ally 的 40Wh 电池相比，续航时间将大大提高。据宣传，该电池可在“重度游戏”中持续使用 3 小时，这将是一次重大升级。

ROG Ally X 在韩国的上市价格为 1592310 韩元（IT之家备注：当前约 8391 元人民币），预估将于 6 月发售。

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