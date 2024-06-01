哪吒汽车 5 月全系整车交付 10113 辆：环比增长 12.15%、同比下滑 22.38%

IT之家 6 月 1 日消息，哪吒汽车今晚发文宣布 5 月全系整车交付 10113 辆，相较于 4 月份的 9017 辆环比增长 12.15%，但相比于去年 5 月的 13029 辆下滑 22.38%。

此外，预售价 14 万元起的哪吒 L 纯电版预计将在 7 月开启交付。

IT之家注意到，5 月哪吒汽车与宁德时代十年全面战略合作签约，将在 2025—2034 年度展开全面战略合作，哪吒汽车将宁德时代作为汽车动力电池首选合作伙伴，宁德时代则为哪吒汽车提供具有市场竞争力的动力电池产品和服务保障。

IT之家汇总已公布的 2024 年 5 月交付数据如下：

上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆同比增长 214%

广汽埃安：40073 辆，环比增长 42.5%



理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

零跑汽车：18165 辆，同比增长 50.65%

深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

哪吒汽车：10113 辆，环比增长 12.15%，同比下滑 22.38%



小米汽车：8630 辆，环比增长 22.27%

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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