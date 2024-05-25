2.5G 双网口：华硕天选 TX-AX6000 路由器 601 元 3 期免息（首发 949 元）

华硕天选 TX-AX6000 游戏路由器 发售于 2023 年 5 月份，首发价 949 元。

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该路由器为双频 AX6000M 型号，搭载联发科 Filogic 830 芯片，配有 2.5G 双网口以及专属电竞接口，支持 WAN / LAN 聚合，六天线设计，铝制散热片配纳米涂层，还有 RGB 呼吸灯。

IT之家查询发现，Filogic 830 采用 12nm 制程工艺，集成了 4×Arm Cortex-A53 核心，主频可达 2.0GHz，提供 18000 DMIP 的处理能力。无线方面，Filogic 830 支持 4×4 MIMO，WiFi 6/6E 连接速率最高可达 6 Gbps。此外，SoC 还提供两个 2.5G 网口的接入能力，以及大量外围接口的支持。

联发科 Filogic 830 拥有硬件加速引擎，可以提高更快的无线速率，以及更低的延迟。此外，芯片还支持联发科 FastPath 技术，可针对游戏以及 AR / VR 设备提供低延迟连接。

华硕天选游戏路由器拥有 AiMesh 组网、AiProtection 商业级安防系统，支持 OPEN NT 三步端口转发、全场景网络加速，包括主机、手游、端游，有效优化游戏封包，降低延迟。此外，它还默认赠送 40 天网易 UU 全端会员。

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