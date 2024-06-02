索尼影业希望使用生成式人工智能来为电影制作“降本增效”

IT之家 6 月 2 日消息，据《好莱坞报道者》报道，索尼影业首席执行官 Tony Vinciquerra 当地时间本周四在投资者会议上表示，公司非常重视生成式 AI，并考虑在电影制作过程中运用这一技术，以期简化制作流程。

Tony Vinciquerra 表示，“我们将研究如何利用 AI，以更高效的方式来为影院和电视制作电影。”当前，OpenAI 的文生视频模型 Sora 等工具已在好莱坞引发焦虑，这类工具有可能会削弱剧组人员和人才的劳动能力。

报道称，Tony Vinciquerra 的发言表明，电影制片厂仍在寻求进一步部署生成式 AI 等技术，但限制来自与工会签订的合同。

IT之家查询获悉，索尼今日发布了一份官方声明，主要描述索尼瞄准 AI 领域将带来的优势或未来规划如下：

降低成本： 使用 AI 的主要动机是寻求更高的生产效率，以应对困扰该行业的不断增长的成本。

有前景的应用：Tony Vinciquerra 设想了多种 AI 应用，从分析脚本和场景到优化位置和视觉效果。

谈判和协议： Tony Vinciquerra 提到了最近与 IATSE 和 Teamsters 等工会达成的协议，强调 AI 将是未来谈判的关键点。

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