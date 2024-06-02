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索尼影业希望使用生成式人工智能来为电影制作“降本增效”

2024/6/2 22:33:52 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 2 日消息，据《好莱坞报道者》报道，索尼影业首席执行官 Tony Vinciquerra 当地时间本周四在投资者会议上表示，公司非常重视生成式 AI，并考虑在电影制作过程中运用这一技术，以期简化制作流程。

Tony Vinciquerra 表示，“我们将研究如何利用 AI，以更高效的方式来为影院和电视制作电影。”当前，OpenAI 的文生视频模型 Sora 等工具已在好莱坞引发焦虑，这类工具有可能会削弱剧组人员和人才的劳动能力。

报道称，Tony Vinciquerra 的发言表明，电影制片厂仍在寻求进一步部署生成式 AI 等技术，但限制来自与工会签订的合同。

IT之家查询获悉，索尼今日发布了一份官方声明，主要描述索尼瞄准 AI 领域将带来的优势或未来规划如下：

  • 降低成本： 使用 AI 的主要动机是寻求更高的生产效率，以应对困扰该行业的不断增长的成本。

  • 有前景的应用：Tony Vinciquerra 设想了多种 AI 应用，从分析脚本和场景到优化位置和视觉效果。

  • 谈判和协议： Tony Vinciquerra 提到了最近与 IATSE 和 Teamsters 等工会达成的协议，强调 AI 将是未来谈判的关键点。

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关键词：索尼影业生成式AI

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