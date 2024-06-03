微软推出全屏弹窗提醒 Win10 用户升级 Win 11：支持与不支持设备获不同提醒

IT之家 6 月 3 日消息，据 WindowsLatest 报道，微软正在向所有 Windows 10 用户推送全屏弹窗，提醒用户升级到 Windows 11，其中甚至包含那些硬件并不支持 Win 11 的设备。

Windows 10 发布于 2015 年，目前仍是市场份额接近 70% 的 Windows 操作系统霸主，远超于 2021 年发布的 Windows 11。IT之家注意到，虽然 Win 11 发布已接近三年，但市场占有率却一直没有太大起色。微软计划在 2025 年 10 月 14 日停止对 Win 10 的支持，并专注于 Win 11 的开发。

为了吸引更多用户升级，微软针对不同硬件配置的用户推送了不同的升级弹窗。测试表明，对于不支持 Win 11 的设备，弹窗会警告用户该设备无法获得更新且不符合升级要求。

“开启 Windows 的全新旅程，”微软在弹窗中感谢用户一直以来对 Win 10 的支持，并告知用户 Win 10 将于 2025 年 10 月 14 日停止支持，但在此之前仍将继续收到安全更新。

弹窗还特别指出，该设备并不符合升级 Win 11 的配置要求，并提供了“了解支持结束”、“稍后提醒”以及“了解更多”等按钮。点击“了解更多”后，用户将被导向比较 Win 10 和 Win 11 的页面，微软自然也少不了在这个页面鼓励用户升级。

与不支持升级的设备不同的是，符合配置要求的设备将会有“获取更新”、“安排升级”、“保留 Win 10”以及“了解更多”的按钮。如果执意选择“保留 Win 10”，微软还会弹出额外的四个窗口试图劝说用户升级。不过，用户可以选择“拒绝升级”继续使用 Win 10，但是该弹窗会在几周后再次出现。

对于仍在坚持使用 Win 10 的用户来说，留给你们的升级时间只剩下不到 16 个月了。如果不升级到 Win 11 或选择付费的延长安全更新服务，那么在 2025 年 10 月 14 日之后，将无法再下载和安装每月安全更新。微软方面表示将在今年晚些时候公布消费者版本延长安全更新的定价，目前针对企业的 ESU 许可证，每年每台设备的费用为 61 美元，价格会在接下来的三年内逐年翻倍。

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