CLTC 续航 721 公里，鸿蒙智行享界 S9 新续航版本信息曝光

IT之家 6 月 3 日消息，5 月 31 日工信部公布减免车辆购置税的新能源汽车车型目录（第六批），享界 S9 最新续航版本车型现身。这款由华为和北汽共同打造的鸿蒙智行品牌车型已经开启预订，将于今年 8 月正式上市，预售价区间为 45 万至 55 万元。

IT之家注意到，最新信息显示，享界 S9 除了此前已曝光的三个续航版本车型（CLTC 工况续航 665 公里、672 公里以及 816 公里）以外，还将提供一款 CLTC 工况续航为 712 公里的版本，该版本车型搭载的动力电池容量为 97.6 千瓦时，与 665 公里和 816 公里版车型的动力电池容量保持一致。

作为华为与北汽合作的首款量产车型，享界 S9 定位中大型轿车，提供单电机两驱和双电机四驱的配置选择。车辆整体设计采用家族化风格，与问界 M9 相似，车顶配备激光雷达，前翼子板处集成摄像头，提供黑、白、银灰、红等多种外观颜色。尾灯采用贯穿式设计，尾部标识清晰展示“北汽新能源”和“享界 S9”的身份。

享界 S9 长宽高分别为 5160/1987/1486 毫米，轴距达到 3050 毫米，提供 20 英寸和 21 英寸轮辋以及电子外后视镜选装。动力方面，单电机车型最大功率 227 千瓦，双电机车型前电机最大功率 158 千瓦，后电机最大功率 227 千瓦，均匹配三元锂离子电池。

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