单件商品最高优惠 1000 元，北京发放绿色智能消费品以旧换新补贴

IT之家 6 月 3 日消息，日前，北京市商务局发布了关于实施鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴的公告。5 月 31 日上午 10 时起，面向在京消费者发放北京市以旧换新补贴，鼓励消费者购买绿色智能家电、家居等 26 类商品。

16 类高效低碳的绿色节能商品：

包括一级能效（水效）的电视机、空调、电冰箱、洗衣机、烘衣机、电脑、热水器（包括燃气壁挂炉）、吸油烟机、燃气灶具、空气净化器、微波炉、投影设备、洗碗机、坐便器（包括智能马桶）、净水机、淋浴器。

10 类提升家庭生活智能化的智能家居商品：

包括扫地机器人、智能马桶盖、吸尘器、电烤箱、洗地机、垃圾处理器、音响（箱）、智能门锁、智能沙发、智能床。

IT之家获悉，购买新品时，北京市将按照企业所有折扣优惠后新品销售价格的 10% 标准给予补贴，单件商品最高补贴 1000 元，每个实施阶段内，可通过同一家政策参与企业享受每类 1 件、最多 3 类商品购新优惠。

支付环节，金融机构将对于数字人民币、信用卡等不同支付方式，提供叠加优惠及消费贷款利率优惠。

如用户交售电冰箱、洗衣机、电视、空调等指定类旧品，参与企业将在旧机折价的基础上，再额外给予企业所有折扣优惠后新品销售价格 2% 以上的补贴。

京东、联想、小米、美团、天猫等 5 个线上平台，400 余家线下家电和数码商品销售门店参与政策实施，工商银行、银联、交通银行、农业银行、中国银行、邮储银行参与叠加优惠。

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