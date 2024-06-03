消息称蔚来乐道事业部将设 16 个区域公司，创新业务集群多部门更名

IT之家 6 月 3 日消息，据《科创板日报》报道，蔚来今日发布内部邮件称，根据业务和组织发展需要，宣布进行相关组织调整。

报道称，创新业务集群各部门变化为：“战略新业务 I”更名为“乐道事业部”(OV)；“战略新业务 II”更名为“芯片研发”(CD)；“战略新业务 III”更名为“Firefly 事业部”(FY) ；“战略新业务 IV”更名为“手机业务”(NP)；除上述名称调整外，创新业务集群各部门负责人及汇报关系保持不变。

此外，蔚来子品牌乐道也进行了调整，在乐道事业部内设置十六个区域公司，定位为二级部门，负责区域内乐道品牌推广、渠道布局、门店日常管理及销售结果达成等工作，区域公司总经理均向夏庆华汇报。

目前，夏庆华在微博的认证信息为蔚来助理副总裁，乐道汽车销售和服务负责人。

据IT之家此前报道，蔚来乐道首车 L60 于 5 月 15 日发布并开启预售，定位家庭智能电动中型 SUV，售价 21.99 万元起。

乐道汽车总裁艾铁成透露，乐道品牌今年年内拟建设 100 家直营门店，待乐道 L60 于 9 月上市之后，消费者就能够在实体店里体验实车。该品牌将重点渗透二、三、四线城市，艾铁成预计乐道在这些市场的占有率将超过蔚来。

▲ IT之家图赏：蔚来 NIO Phone 第一代

另外，此次调整还可以看到，手机业务与乐道事业部处于同一层面，可以说被蔚来寄予厚望。

在 6 月 1 日举行的 2024 未来汽车先行者大会上，蔚来 CEO 李斌谈及手机业务时表示，蔚来不是要与小米和华为抢手机市场，而是要与蔚来汽车匹配做车手互联体验。

李斌还表示，蔚来的手机上是绝对零广告、零预装，是最干净的，续航也是最长的，基础性能也是最好的。李斌还呼吁，“今后连接汽车的手机，最好都把广告接口全部干掉”。他还透露，蔚来即将发布第二代手机。

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