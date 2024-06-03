2024 年我国汽车以旧换新补贴预拨资金：山东、广东、河北前三，目标全年报废回收 378 万辆汽车

IT之家 6 月 3 日消息，财政部日前下达 2024 年财政贴息和奖补资金 64.4 亿元，用于 2024 年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。

IT之家从财政部文件中获悉，预拨资金中山东、广东、河北位列前三，分别达 6.73 亿、6.15 亿、4.29 亿；北京的预拨资金为 7461 万，上海为 9081 万。

文件提到，本次补贴的总体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。

文件目标要求全年报废汽车回收量达到 378 万辆，申领补贴群众满意度要达到 80% 及以上。

上个月，商务部、财政部等 7 部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《细则》），明确了汽车以旧换新资金补贴政策。

《细则》明确了补贴范围和标准。自《细则》印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴 1 万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000 元。

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《细则》明确了补贴申领流程。拟申请汽车以旧换新补贴的个人消费者，应于 2025 年 1 月 10 日前，通过登录全国汽车流通信息管理系统网站或“汽车以旧换新”小程序，填报申请材料，相关材料应于《细则》印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间取得。

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