TrendForce：折叠屏手机预计 2028 年才能占据近 5% 市场份额

IT之家 6 月 3 日消息，TrendForce 集邦咨询报告称，折叠屏手机出货量预计在 2024 年达到 1,780 万台，仅占智能手机市场份额的 1.5%，预估在 2028 年市场占有率将攀升至 4.8%。

对比今年年初 TrendForce 集邦咨询发布的预测报告来看，作为折叠屏手机的领头羊，三星的市场份额将会进一步缩减，其市场占有率今年可能由 60% 的进一步缩减至 50%，而华为的市场占有率将由 11.9% 增长至 30.8%。

▲ 图源 TrendForce

IT之家从报告中获悉，折叠屏手机的维修率和成本较高，小米、OPPO 和 vivo 等折叠屏手机销量增长乏力，销量均跌破 100 万台。但以摩托罗拉 Razr 40 、努比亚 Flip 低售价的折叠屏手机大大吸引了消费者，摩托罗拉凭借 Razr 40 系列有望突破 100 万台销量，将占据 6% 的市场份额；而努比亚 Flip 2999 元的起售价也进一步拉低了折叠屏手机的门槛，让折叠屏手机有了较高性价比。

报告中还指出，苹果公司目前仍在评估折叠屏手机相关零部件和手机性能，并对折痕和可靠性有严格要求，因此不太可能在 2027 年之前推出可折叠手机。倘若一旦苹果公司推出其折叠屏手机产品，可能会极大地改变整个折叠屏手机市场的格局。

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