硅谷最多产个人投资者之一：华尔街日报称 OpenAI 阿尔特曼投资了 400 多家公司

IT之家 6 月 3 日消息，据《华尔街日报》今日报道，OpenAI CEO 阿尔特曼现已跻身于硅谷最多产的个人投资者的行列。目前，阿尔特曼和他的风险基金已经投资了 400 多家公司，截至今年年初持股价值至少 28 亿美元（IT之家备注：当前约 203.28 亿元人民币）。
阿尔特曼并不持有估值 860 亿美元的 OpenAI 股份，他的年薪约为 65000 美元（当前约 47.2 万元人民币）。据悉，他投资的公司包括支付公司 Stripe、短租平台爱彼迎（Airbnb）、“美国贴吧”Reddit、马斯克的脑机接口公司 Neuralink 等等。报道还称，阿尔特曼动用了摩根大通银行的债务额度，该额度允许他向私营初创企业投资数亿美元。
阿尔特曼投入资金的这些初创公司，通常都与 OpenAI 存在业务往来。譬如，此前 OpenAI 宣布与 Reddit 建立合作关系，使 Reddit 的股价一度飙升 10%，阿尔特曼自己持有的 Reddit 股份也顺势增加了 6900 万美元（当前约 5.01 亿元人民币）。
今年 5 月，阿尔特曼还宣布加入“捐赠誓言”倡议，承诺未来将自己的大部分财富捐赠给慈善事业。“有很多人为了改善世界付出了许多，像他们的辛劳、才智、慷慨，这些东西构成了这个社会的支柱，使我们得以走到今天。”
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