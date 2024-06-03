硅谷最多产个人投资者之一：华尔街日报称 OpenAI 阿尔特曼投资了 400 多家公司

IT之家 6 月 3 日消息，据《华尔街日报》今日报道，OpenAI CEO 阿尔特曼现已跻身于硅谷最多产的个人投资者的行列。目前，阿尔特曼和他的风险基金已经投资了 400 多家公司，截至今年年初持股价值至少 28 亿美元（IT之家备注：当前约 203.28 亿元人民币）。

▲ 原标题大意：不透明的投资帝国让 OpenAI 的 Sam Altman 致富

阿尔特曼并不持有估值 860 亿美元的 OpenAI 股份，他的年薪约为 65000 美元（当前约 47.2 万元人民币）。据悉，他投资的公司包括支付公司 Stripe、短租平台爱彼迎（Airbnb）、“美国贴吧”Reddit、马斯克的脑机接口公司 Neuralink 等等。报道还称，阿尔特曼动用了摩根大通银行的债务额度，该额度允许他向私营初创企业投资数亿美元。

阿尔特曼投入资金的这些初创公司，通常都与 OpenAI 存在业务往来。譬如，此前 OpenAI 宣布与 Reddit 建立合作关系，使 Reddit 的股价一度飙升 10%，阿尔特曼自己持有的 Reddit 股份也顺势增加了 6900 万美元（当前约 5.01 亿元人民币）。

今年 5 月，阿尔特曼还宣布加入“捐赠誓言”倡议，承诺未来将自己的大部分财富捐赠给慈善事业。“有很多人为了改善世界付出了许多，像他们的辛劳、才智、慷慨，这些东西构成了这个社会的支柱，使我们得以走到今天。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。