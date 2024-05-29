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12999 元 → 6282 元：海尔云溪 376 热泵洗烘套装 618 京东自营发车

2024/5/29 16:21:44 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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海尔 云溪系列 376 直驱智投洗衣机 + 376 热泵烘干机 组合套装 日常售价 12999 元，今日京东自营预售价 8998 元。

叠加下方多重优惠，仅需 6302 元自营好价 + 6 期免息。

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京东海尔 云溪洗烘套装 10kg376 热泵烘干 + 376 直驱智投多重优惠 6282 元领 300 元券

* 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，海尔 376 滚筒洗衣机搭载 FPA 直驱电机，内筒直径达到 525mm，内置光等离子模块，采用精华洗直喷科技，配合智能投放系统，精准控制洗剂投放量，减少漂洗残留。

另外，海尔 376 热泵烘干机采用双擎热泵烘干系统，变频风机和变频滚筒电机分离设计，能实现 1:1 正反转，高效抖散衣物减少褶皱，配合电辅热快速升温，有效减少烘干时长，且烘干更均匀。

官方参数

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关键词：海尔热泵洗烘套装

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