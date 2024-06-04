为 WWDC 2024 做准备，苹果 Apple Developer 应用获 10.6 版更新

IT之家 6 月 4 日消息，为了迎接即将在 6 月 11 日进行的 WWDC 2024 开发者大会，苹果公司今天更新了 Apple Developer 应用，该版本包体积为 17.5MB，版本号为 10.6，主要添加了 WWDC 2024 的活动内容，提升了视频播放体验，同时修复了一些 Bug。

IT之家整理主要更新内容如下：

探索 WWDC24 期间将举行的所有活动，包括视频讲座、咨询等。

视频结束时，你会看到接下来要播放的相关视频。

在 iPhone 上横屏观看视频时，你可以轻点缩略图，以全屏模式播放视频。

修复了一些错误并添加了多项增强功能。

苹果公司每年 WWDC 前都会更新 Apple Developer 应用，除了外来常规改进外，还会为 iMessage 推出新的贴纸，今年苹果公司提供了九款贴纸，其中包含旧版苹果 Logo、龙 Emoji、Macintosh 40 周年铭牌、Vision Pro、Swift 图标等。

此外，苹果公司近日还更新了官网开发者论坛，新版论坛主要按照主题划分大类，以帮助开发者精确查找所要的内容，每个大分类还包含了一些更具体的子主题，其中包含一系列开发者可能感兴趣的问题。

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