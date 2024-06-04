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首页 > 数码之家>电脑硬件

经典系列迎更新，海盗船推出 ATX 3.1 版 SF 系列白金 SFX 电源

2024/6/4 12:33:01 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 4 日消息，海盗船在 2024 年台北国际电脑展上发布了标杆级 SFX 电源 SF 系列的迭代产品 SF ATX 3.1 系列。

海盗船 SF1000 ATX 3.1

SF ATX 3.1 全模组电源目前包含 750W、850W、1000W 三种额定功率，均获得 80 PLUS 和 Cybenetics 双白金牌效率认证。

该新系列电源符合 ATX 12V 3.1 和 EPS 12V 2.92 规范，采用双 8Pin 转 12+4Pin 的方式满足 PCIe CEM 5.1 标准要求。

ATX 3.1 版 SF 系列电源采用 105℃ 耐温日系电容，搭载 92mm 的 FDB 轴承风扇，可在 50℃ 的环境温度下连续工作（IT之家注：优于海盗船 SF L 系列的 40℃）。

SF ATX 3.1 电源支持零噪声模式，750 / 850 / 1000W 版本分别可在至多 300 / 340 / 400W 的负载下保持风扇停转。

海盗船为 SF ATX 3.1 系列电源提供 7 年质保

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：海盗船电源SFX电源2024台北国际电脑展

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