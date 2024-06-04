支持双系统和四个 200mm 风扇，海盗船介绍 9000D“超级塔式”机箱

IT之家 6 月 4 日消息，作为 2024 台北国际电脑展官宣的一部分，海盗船对其即将推出的“超级塔式”机箱 9000D 进行了介绍。

在这款超大型机箱内，用户既可以安装 mATX、ATX 等常规尺寸的标准和背插主板，也可以安装从 EATX 到 SSI-EEB 等更大尺寸的旗舰级工作站 / 服务器主板。

海盗船在该机箱中为主系统主板预留了 30mm 背线空间。

此外，9000D 还支持双系统，用户可在机箱下部安装 ITX 规格的第二块主板，作为推流机、OBS 服务器等使用。

而在冷却方面，9000D 在正面和顶部配备了两组 InfiniRail 风扇导轨系统。

每个 InfiniRail 风扇导轨系统在原始模式下支持 2 列、每列 4 个（共 8 个）120mm 风扇，用户亦可调整该系统的固定孔位，从而获得对 3 个 140mm 风扇或 2 个 200 风扇的兼容性。

不仅如此，该机箱侧面还包括 3 个 120mm 风扇位，尾部也可安装 2 个 120mm 或 1 个 140 风扇。

总而言之，9000D 至多可安装 21 个 120mm 风扇，为用户自定义冷却体验提供了充足的空间。

而在水冷排兼容上，每个 InfiniRail 风扇导轨系统兼容 2 个 240 / 360 / 480 冷排或一个 420 冷排，侧面兼容 1 个 360 冷排，尾部兼容一个 240 冷排。

存储方面，9000D 机箱包含共 11 个盘位：其在底部中央设置了一个五盘位硬盘架，走线空间的活页门上也提供了 6 个 2.5 英寸硬盘位。

9000D 机箱的 IO 面板设在机箱顶部前端，包含 2 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口和 4 个 USB 3.2 Gen-1 Type-A 接口，这几个接口和开机键均搭载 RGB 光效。

此外还有一对 3.5mm 音频插孔。

海盗船尚未公布 9000D 机箱的详细硬件兼容情况，也没有明确该机箱具体的发布时间和价格，IT之家将持续关注相关进展。

2024 台北国际电脑展专题

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