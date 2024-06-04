中国跨境电商巨头希音 Shein 拟申请伦敦上市，估值 500 亿英镑

IT之家 6 月 4 日消息，Shein（读作 She-in，注册名“希音”）是一家总部设在新加坡的中国在线快时尚零售商，前身是由许仰天于 2008 年在南京创立的跨境婚纱电商平台 SheInside，目前已经成为海外最大的电商平台之一。

Sky News 援引市政府消息人士的话表示，Shein 正准备于本月向英国金融行为监管局提交一份机密招股书，以获得在伦敦上市的批准，其估值可能已达到 500 亿英镑（IT之家备注：当前约 4630 亿元人民币），这将成为近年来英国市场最大、也是最具争议的 IPO 交易之一。

值得一提的是，路透社 5 月份就有报道称，Shein 在去年融资后估值已经达到 660 亿美元（当前约 4785 亿元人民币），并于今年年初开始与其位于伦敦的财务和法律顾问团队接触，探讨在伦敦证券交易所上市的可能性。

路透社也指出，Shein 此前也曾尝试过在纽交所上市，但因监管障碍和美国立法者的抵制而转向伦敦上市。然而，英国高级议员也对 Shein 是否适合在伦敦上市提出质疑，并呼吁对该公司进行更严格的审查。Shein 方面则回应称，正在加强公司治理和合规性。

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