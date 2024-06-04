长城汽车官宣 8 月起停止欧洲总部运营：未来存在诸多不确定性

IT之家 6 月 4 日消息，上月底有消息称，长城汽车计划于 8 月关闭位于德国慕尼黑的欧洲总部，并解雇全部 100 名员工。该公司将停止向其他欧洲市场的扩张，但不打算退出欧洲。

对此，长城汽车在欧洲官网进行了回应，确认关闭欧洲总部。

长城汽车在官网表示，将于 2024 年 8 月起停止欧洲总部长城汽车德国有限公司（GWMD）的运营，同时将长城汽车欧洲零部件仓库从德国纽伦堡搬迁至荷兰阿姆斯特丹，仓库规模扩大一倍，为欧洲地区的客户提供最好的服务。

长城汽车称，在欧洲电动汽车市场日益严峻的情况下，加上未来存在诸多不确定性，长城汽车集团将相应调整未来欧洲战略。“长城汽车集团高度重视现有经销商合作伙伴的业务自主权。我们将与现有合作伙伴合作，继续在欧洲开展销售和服务业务，持续为欧洲客户提供具有卓越价值和体验的产品。我们正在调整欧洲的市场策略，长城汽车集团将承担为现有欧洲经销商和客户提供所需业务支持的责任，同时也战略性地开拓和进入新市场。”

据彭博社报道，长城汽车一名代表星期一（6 月 3 日）表示，约 100 名在欧洲的员工将被裁员。长城汽车据报 2023 年在欧洲市场（不包括俄罗斯市场）销售了约 6300 辆汽车，占其总出口的约 2%。

IT之家注意到，长城汽车目前在德国、英国、爱尔兰、瑞典和以色列等地提供电动汽车和插电式混合动力汽车，包含 GWM（长城汽车）、GWM ORA（欧拉）、WEY（魏牌）车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。