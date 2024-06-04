双灯光回路设计，海盗船推出 iCUE LINK LX RGB 系列散热风扇

IT之家 6 月 4 日消息，海盗船在 2024 台北国际电脑展上发布了支持 iCUE LINK 一线连生态的 LX RGB 系列散热风扇。
iCUE LINK LX RGB 风扇可选黑白双色，包含 120mm 和 140mm 两种规格，均为 25mm 标准厚度，每个风扇搭载 18 个 RGB LED 灯珠，分布在两个灯光回路中。
该系列风扇采用磁吸式圆顶轴承设计，叶片后设有防涡流定子叶片，可汇聚气流，提升在机箱和散热器两种应用环境中的散热表现。
此外，LX RGB 风扇还延续了此前 iCUE LINK RX 系列上的 QuikTurn 易拧螺丝设计。
参数方面，IT之家整理如下：
|转速（RPM）
|风量（CFM）
|风压（mmH2O）
|噪声（db (A)）
|LX140 RGB 120mm
|350~2000
|10.74~84.7
|0.11~4.86
|10~36
|LX140 RGB 140mm
|400~2400
|9.75~69.9
|0.13~5.22
10~36
目前 iCUE LINK LX RGB 风扇已在海盗船官网商城上架。
其中不包含 iCUE LINK 控制器的单个装 LX120 RGB 定价 39.99 美元（当前约 290 元人民币），LX140 单个装则为 44.99 美元（当前约 326 元人民币）。
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