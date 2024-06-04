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首页 > 数码之家>电脑硬件

双灯光回路设计，海盗船推出 iCUE LINK LX RGB 系列散热风扇

2024/6/4 15:38:10 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 4 日消息，海盗船在 2024 台北国际电脑展上发布了支持 iCUE LINK 一线连生态的 LX RGB 系列散热风扇。

LX120 RGB 黑色

▲ LX120 RGB 黑色

iCUE LINK LX RGB 风扇可选黑白双色，包含 120mm 和 140mm 两种规格，均为 25mm 标准厚度，每个风扇搭载 18 个 RGB LED 灯珠，分布在两个灯光回路中

该系列风扇采用磁吸式圆顶轴承设计，叶片后设有防涡流定子叶片，可汇聚气流，提升在机箱和散热器两种应用环境中的散热表现。

LX140 RGB 白色

▲ LX140 RGB 白色

此外，LX RGB 风扇还延续了此前 iCUE LINK RX 系列上的 QuikTurn 易拧螺丝设计。

参数方面，IT之家整理如下：


转速（RPM）风量（CFM）风压（mmH2O）噪声（db (A)）
LX140 RGB 120mm350~200010.74~84.70.11~4.8610~36
LX140 RGB 140mm400~24009.75~69.90.13~5.22

10~36

目前 iCUE LINK LX RGB 风扇已在海盗船官网商城上架。

其中不包含 iCUE LINK 控制器的单个装 LX120 RGB 定价 39.99 美元（当前约 290 元人民币），LX140 单个装则为 44.99 美元（当前约 326 元人民币）。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：海盗船散热风扇风扇2024台北国际电脑展

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