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首搭 Lunar Lake 芯片，微星 Claw 8 AI + 掌机上手：8 英寸屏幕 + Win11 家庭版

2024/6/4 15:54:24 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 4 日消息，微星出席 2024 台北国际电脑展，展示了全新的 Claw 8 AI+ 游戏掌机，业界“首发”搭载英特尔 Lunar Lake 处理器。

根据微星官方公布的信息，IT之家附上铭牌内容如下：

  • 采用代号为“Lunar Lake”的英特尔酷睿 Ultra 处理器

  • Windows 11 家庭版

  • 8 英寸 FHD（1920*1080）屏幕，刷新率为 120Hz，支持 VRR，触控屏幕，100% sRGB 色域覆盖，亮度 500 尼特，IPS 级别面板。

  • 配备 Cooler Boost HyperFlow 散热方案，配备 2 个风扇、2 根散热管，可以最大程度地优化散热。

  • 配备更大的电池，增强续航表现

  • 人体工学设计，适合长时间游戏

此外该掌机将搭载雷电 4 Type-C 接口，拥有改进的 RB、LB 按键。微星还将推出一款《辐射》联名版的 Claw x Fallout 掌机，其搭载 FHD 显示屏，采用受《辐射》避难所、哔哔小子、机器人启发的设计元素。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：微星掌机2024台北国际电脑展

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