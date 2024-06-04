《艾尔登法环》拿下 Steam 新一周全球销量榜冠军：《怪物猎人：世界》登顶国区榜，《灵魂面甲》异军突起

IT之家 6 月 4 日消息，V社现已公布 5 月 28 日周至 6 月 4 日的 Steam 平台最新一周销量榜数据。新一周 Steam 全球销量冠军被《艾尔登法环》拿下。
IT之家附全球 Top 10 榜单（剔除免费游戏和 Steam Deck）：
1. 《艾尔登法环》
2. 《灵魂面甲》
3. 《使命召唤：现代战争 III 2023》黑色组织（第 4 赛季）
4. 《Rust》
5. 《对马岛之魂 导剪版》
6. 《荒野大镖客：救赎 2》
7. 《F1 24》
8. 《怪物猎人：世界》
9. 《命运 2：终焉之形》（预购）
10. 《暗黑破坏神 IV》
11.《艾尔登法环 DLC：黄金树幽影》（预购）
12.《绝地潜兵 2》
如果只看中国区，那么 Top 10 榜单将变为：
1. 《怪物猎人：世界》
2. 《艾尔登法环》
3. 《暗黑破坏神 IV》
4. 《荒野大镖客：救赎 2》
5. 《使命召唤：现代战争 III 2023》黑色组织（第 4 赛季）
6. 《艾尔登法环 DLC：黄金树幽影》（预购）
7. 《森林之子》
8. 《怪物猎人 世界：冰原》
9. 《脑叶公司》
10. 《EA SPORTS FC 24》
11.《灵魂面甲》
12.《潜水员戴夫》
13.《森林》
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