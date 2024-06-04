首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

《艾尔登法环》拿下 Steam 新一周全球销量榜冠军：《怪物猎人：世界》登顶国区榜，《灵魂面甲》异军突起

2024/6/4 17:03:23 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
评论：

IT之家 6 月 4 日消息，V社现已公布 5 月 28 日周至 6 月 4 日的 Steam 平台最新一周销量榜数据。新一周 Steam 全球销量冠军被《艾尔登法环》拿下。

IT之家附全球 Top 10 榜单（剔除免费游戏和 Steam Deck）：

1. 《艾尔登法环》

2. 《灵魂面甲》

3. 《使命召唤：现代战争 III 2023》黑色组织（第 4 赛季）

4. 《Rust》

5. 《对马岛之魂 导剪版》

6. 《荒野大镖客：救赎 2》

7. 《F1 24》

8. 《怪物猎人：世界》

9. 《命运 2：终焉之形》（预购）

10. 《暗黑破坏神 IV》

11.《艾尔登法环 DLC：黄金树幽影》（预购）

12.《绝地潜兵 2》

如果只看中国区，那么 Top 10 榜单将变为：

  • 1. 《怪物猎人：世界》

  • 2. 《艾尔登法环》

  • 3. 《暗黑破坏神 IV》

  • 4. 《荒野大镖客：救赎 2》

  • 5. 《使命召唤：现代战争 III 2023》黑色组织（第 4 赛季）

  • 6. 《艾尔登法环 DLC：黄金树幽影》（预购）

  • 7. 《森林之子》

  • 8. 《怪物猎人 世界：冰原》

  • 9. 《脑叶公司》

  • 10. 《EA SPORTS FC 24》

  • 11.《灵魂面甲》

  • 12.《潜水员戴夫》

  • 13.《森林》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Steam怪物猎人

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用