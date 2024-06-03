玩家逝世后游戏账号“继承权”引热议，GOG 平台确认用户“可凭遗嘱转让游玩权限”

IT之家 6 月 3 日消息，近日 Steam 平台玩家过世后账号“继承权”问题登上海外 ResetEra、Reddit 等平台热门话题，不过V社对此回应称 Steam 账号没有继承权，相关账号和其中的游戏（游玩权限）不可转让。

而 GOG 商店则在回应外媒 Respawnfirst 采访时声称用户有权继承已故亲属的账号，但需要官方文件证明用户已成为逝世者的继承人：

GOG 不收集足以准确识别特定个人的信息 (如姓名) 或其家庭婚姻状况。因此我们无法确定某人是否与某用户有关联，或某用户是否已故。 GOG 账户和内容一般不可转让。但如果你有法院文件，明确规定某人有权使用你的个人 GOG 账户，我们将尽最大努力，帮助处理该情况并保留你的 GOG 游戏库存。

考虑到许多游戏平台已经年满十年以上，许多玩家如今正在考虑自己逝世后能否让亲人 / 朋友 / 子女接管自己的账号，而相关公告也意味 GOG 正式成为了首批可以“继承账户”的游戏商店。

不过 Steam 商店依然对相关问题采取“强硬态度” ，IT之家经查询 Steam“最终用户协议”获悉，根据用户协议第一节 C 条款“用户账户”，其中写有：

您的账号，包括与之相关的任何信息（例如：联系信息、账单信息、账号历史记录和订阅等），是严格针对个人的。因此，您不得出售或向他人收取使用您账号的权利，或以其他方式转让您的账号，也不得出售、收取他人使用权或转让任何订阅。

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