NZXT 恩杰推出新款 H7 Flow 机箱、F 系列单框风扇与 C 系列 ATX 3.1 电源产品

IT之家 6 月 4 日消息，NZXT 恩杰于 Computex 2024 台北国际电脑展发布一系列“机电散”新品。

NZXT H7 Flow 机箱

NZXT H7 Flow 机箱是一款中塔机箱，具有下列特点：

重新设计的内部布局：支持电源竖装、3 x 120 mm 底部风扇位

内置 3 x 120 mm 前置风扇

前部最多可支持 420 mm 冷排，顶部最多可支持 360 mm 冷排

免工具拆装

RGB 版预装 F360 RGB Core 单框风扇

据介绍，H7 Flow 机箱提供黑白双色可选，定价 129.99 美元（IT之家备注：当前约 942 元人民币），RGB 版定价 149.99 美元（当前约 1087 元人民币），今年 6 月上市。

NZXT F 系列 RGB Core 单框风扇

NZXT 推出 F240、F280 与 F360 RGB Core 一体式单框风扇，使用单根 8-pin 线缆连接，可通过将于第三季度上市的新款 NZXT Control Hub 控制。

该系列风扇采用 FDB 轴承，扇叶设计兼顾风量与静压，每个风扇配备 8 个 ARGB 灯珠，将被应用于未来的 NZXT 机箱与散热产品。

F 系列 RGB Core 单框风扇将于 6 月上市，海外售价为：

F240：44.99 美元（当前约 326 元人民币）

F280：49.99 美元（当前约 362 元人民币）

F360：69.99 美元（当前约 507 元人民币）

NZXT Control Hub：49.99 美元（当前约 362 元人民币）

NZXT 同期更新了 F 系列风量与风压系列风扇的设计，将于 6 月上市：

F120Q：14.99 美元（当前约 109 元人民币）

F140Q：16.99 美元（当前约 123 元人民币）

F120P：14.99 美元（当前约 109 元人民币）

F140P：16.99 美元（当前约 123 元人民币）

NZXT C 系列金牌 / 白金牌 ATX 3.1 电源

NZXT C 系列电源支持最新的 ATX 3.1 与 PCIe 5.1 标准，金牌系列提供 850W、1000W、1200W 三种功率及黑白双色可选，6 月上市：

C850 Gold 黑色：144.99 美元（当前约 1051 元人民币）

C850 Gold 白色：149.99 美元（当前约 1087 元人民币）

C1000 Gold 黑色：179.99 美元（当前约 1305 元人民币）

C1000 Gold 白色：184.99 美元（当前约 1341 元人民币）

C1200 Gold 黑色：199.99 美元（当前约 1450 元人民币）

C1200 Gold 白色：204.99 美元（当前约 1486 元人民币）

此外，C1500 Platinum 电源采用数字电源设计、140mm 磁悬浮风扇，配备双 12V-2x6 接口，同样于 6 月上市，定价 369.99 美元（当前约 2682 元人民币）。

2024 台北国际电脑展专题

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