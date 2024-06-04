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NZXT 恩杰推出新款 H7 Flow 机箱、F 系列单框风扇与 C 系列 ATX 3.1 电源产品

2024/6/4 17:24:40 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 4 日消息，NZXT 恩杰于 Computex 2024 台北国际电脑展发布一系列“机电散”新品。

新品主视觉

NZXT H7 Flow 机箱

NZXT H7 Flow 机箱

NZXT H7 Flow 机箱是一款中塔机箱，具有下列特点：

  • 重新设计的内部布局：支持电源竖装、3 x 120 mm 底部风扇位

  • 内置 3 x 120 mm 前置风扇

  • 前部最多可支持 420 mm 冷排，顶部最多可支持 360 mm 冷排

  • 免工具拆装

  • RGB 版预装 F360 RGB Core 单框风扇

据介绍，H7 Flow 机箱提供黑白双色可选，定价 129.99 美元（IT之家备注：当前约 942 元人民币），RGB 版定价 149.99 美元（当前约 1087 元人民币），今年 6 月上市。

NZXT F 系列 RGB Core 单框风扇

NZXT F Series 单框风扇

NZXT 推出 F240、F280 与 F360 RGB Core 一体式单框风扇，使用单根 8-pin 线缆连接，可通过将于第三季度上市的新款 NZXT Control Hub 控制。

该系列风扇采用 FDB 轴承，扇叶设计兼顾风量与静压，每个风扇配备 8 个 ARGB 灯珠，将被应用于未来的 NZXT 机箱与散热产品。

F 系列 RGB Core 单框风扇将于 6 月上市，海外售价为：

  • F240：44.99 美元（当前约 326 元人民币）

  • F280：49.99 美元（当前约 362 元人民币）

  • F360：69.99 美元（当前约 507 元人民币）

  • NZXT Control Hub：49.99 美元（当前约 362 元人民币）

NZXT 同期更新了 F 系列风量与风压系列风扇的设计，将于 6 月上市：

  • F120Q：14.99 美元（当前约 109 元人民币）

  • F140Q：16.99 美元（当前约 123 元人民币）

  • F120P：14.99 美元（当前约 109 元人民币）

  • F140P：16.99 美元（当前约 123 元人民币）

NZXT C 系列金牌 / 白金牌 ATX 3.1 电源

NZXT C1500 白金电源

NZXT C 系列电源支持最新的 ATX 3.1 与 PCIe 5.1 标准，金牌系列提供 850W、1000W、1200W 三种功率及黑白双色可选，6 月上市：

  • C850 Gold 黑色：144.99 美元（当前约 1051 元人民币）

  • C850 Gold 白色：149.99 美元（当前约 1087 元人民币）

  • C1000 Gold 黑色：179.99 美元（当前约 1305 元人民币）

  • C1000 Gold 白色：184.99 美元（当前约 1341 元人民币）

  • C1200 Gold 黑色：199.99 美元（当前约 1450 元人民币）

  • C1200 Gold 白色：204.99 美元（当前约 1486 元人民币）

此外，C1500 Platinum 电源采用数字电源设计、140mm 磁悬浮风扇，配备双 12V-2x6 接口，同样于 6 月上市，定价 369.99 美元（当前约 2682 元人民币）。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：NZXT恩杰H7 Flow2024台北国际电脑展

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