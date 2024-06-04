索泰推出 ZOTAC ZONE 掌机：搭载 AMD R7 8840U，售约 800 美元

IT之家 6 月 4 日消息，索泰在今日举行的台北国际电脑展上推出了一款游戏掌机，名为 ZOTAC ZONE。Geeknetic 称其计划于今年 9 月上市，价格约为 800 欧元 / 800 美元（IT之家备注：当前约 5800 元人民币）。

根据索泰官方公布的数据，这款掌机搭载 Ryzen 7 8840U AP，配备 12 个 RDNA3 CU，不过索泰官方暂未确认其 TDP 是多少，而根据 VideoCardz 的说法，其默认 TDP 为 15W，最大 TDP 为 28W。

其他方面，这款掌机采用 7 英寸 AMOLED 原生竖屏，刷新率为 120Hz，可能会遇到游戏显示方向错误的问题。此外，这款掌机不支持 VRR 可变刷新率，因为它用的是 MIPI 屏幕。

此外，这款掌机的尺寸比 Steam Deck 更大，三围为 310 × 135 × 40mm，边框相对较大。值得一提的是，这款掌机尺寸甚至比新款 ROG Ally X 更大，而后者的电池容量大了 64%。

IT之家汇总其详细规格如下：

处理器：AMD 锐龙 7 8840U 处理器（搭载 Raedeon 780M 核显），默认功率 15W，可解锁至 28W

内存：16GB LPDDR5X 内存

存储：M.2 2280 盘位，预装 512GB PCIe 4.0 x4 固态硬盘

显示：7 英寸 120Hz AMOLED 多点触控屏，1080p 分辨率，亮度至高 800 尼特，支持 HDR

操控：霍尔效应摇杆，二段式可调霍尔扳机

接口：USB4 接口，UHS-II 速率 microSD 卡槽

操作系统：Windows 11 家庭版

电池：48.5Wh 锂离子电池，续航 1.25 小时

重量：＜700g

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