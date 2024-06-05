摩托罗拉 Edge（2024）手机发布：配“操作按钮”、骁龙 7s Gen 2 芯片，售 550 美元

IT之家 6 月 5 日消息，摩托罗拉昨日正式发布了 Motorola Edge（2024）手机，作为 2023 年 10 月发布的 Edge（2023）手机继任者，主要改进了处理器和主摄。

摩托罗拉 Edge（2024）配备 6.6 英寸 pOLED 显示屏，分辨率为 2400 × 1080 像素，刷新率为 144Hz。面板提供 10-bit 颜色，峰值亮度高达 1300 尼特，并采用大猩猩玻璃 3 保护。

这款手机搭载了主频为 2.4GHz 的 Snapdragon 7s Gen 2 处理器，与去年机型的 Dimensity 7030 SoC 相比，骁龙 7s Gen 2 的多核性能提高了约 22%，GPU 性能提高了 11%。

该手机配备 8GB LPDDR4X 内存和 256GB UFS 2.2 存储空间。

相机方面，该手机使用了 5000 万像素的索尼 LYT-700C 传感器作为主摄像头，比去年机型使用的 5000 万像素 Omnivision OV50A 传感器有所改进。

背面的第二个摄像头是一个 1300 万像素的超广角摄像头，光圈为 f / 2.2，可进行微距拍摄。前置摄像头为 3200 万像素自拍镜头，光圈为 f / 2.4，采用 Quad Pixel 技术（pixel binning）。

该机运行 Android 14 系统，内置 5,000mAh 电池，支持 68W 快速充电和 15W 无线充电。其他亮点包括防尘防水（IP68）等级、5G 连接（SA / NSA）、双 4G VoLTE、Wi-Fi 6E 802.11ax（2.4GHz / 5GHz）、蓝牙 5.2、GPS、USB Type-C、NFC 和带杜比全景声（Dolby Atmos）的立体声扬声器。

手机还有一个可定制的快速按钮，可用作启动相机、图库或其他应用程序的快捷方式。摩托罗拉 Edge (2024) 售价 549.99 美元（IT之家备注：当前约 3987 元人民币），将于 6 月 20 日发布。

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