宝马 1 系迎来中期改款：新外观更运动，取消柴油版及手动变速箱

IT之家 6 月 5 日消息，宝马 1 系迎来中期改款，新车拥有新的外观设计和科技配置，同时取消柴油发动机和手动变速箱的选择。

时值宝马 1 系上市 20 周年之际，此次中期改款车型计划于 10 月份推出。改款后的 1 系将与奥迪 A3 Sportback 和大众 Golf 等主要竞争对手看齐，这两款车型今年早些时候也进行了重大的改款升级。值得注意的是，这两款车仍然保留了手动变速箱的选择，其中 Golf 还提供柴油动力版本。

然而，宝马相信更精简的车型配置将使 1 系更具吸引力。在英国市场，新款 1 系仅提供三种配置：168 马力的 120i Sport 和 120i M Sport，以及 300 马力的 M135i xDrive，后者的四缸涡轮增压汽油发动机相比前代车型略微降低了 6 马力，所有车型均匹配一台 7 速自动变速箱。

与改款后的宝马 3 系一样，欧洲不再提供柴油版车型。宝马表示，部分原因是需要满足日益严格的排放法规。

改款后的 1 系最大的变化在于其前脸设计：降低、收窄并采用更具棱角的造型，以营造出更动感的视觉效果。标志性的双肾型进气格栅也经过重新设计，变得更加类似于 3 系的风格。新格栅加入了更加现代化的元素，边缘采用对角线条装饰。M135 xDrive 以及 120i M Sport 则采用更加简约的水平黑色格栅设计。

相比之下，新款 1 系的尾部变化较小，主要改动包括新的分体式尾灯以及降低的后保险杠（M Sport 车型采用黑色扩散器设计）。这些改动使新款车身长度增加了 42 毫米，达到 4361 毫米，其他方面尺寸保持不变。

内饰方面是改款的重点之一。最引人注目的变化是配备了宝马最新的 20 英寸曲面显示屏，该屏幕由宝马的 OS 9 系统所控制，整合了数字仪表盘和信息娱乐系统。

新车物理按键数量大幅减少，其中包括空调控制按键，这些功能以及大多数舒适性控制功能都集成到了信息娱乐触摸屏中。

内饰材料也得到了升级，M Sport 车型提供 Alcantara 材质可选。同时，新款座椅据称可以提供更佳的长途乘坐舒适性。

由于车系精简至三种车型，并且取消了 SE 入门级配置，新车的售价也随之增加约 2500 英镑。最终价格尚未公布，但预计新款 1 系的起售价为 31000 英镑（IT之家备注：当前约 28.7 万元人民币），M135i xDrive 的售价则将达到 42000 英镑（当前约 38.9 万元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。