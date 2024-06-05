“女武神”携手“白银”，映泰展出两款英特尔 Z890 主板

IT之家 6 月 5 日消息，据外媒 TechPowerUp 报道，映泰在 2024 台北国际电脑展上展出了两款支持英特尔下一代桌面 CPU 的 LGA1851 插槽 Z890 主板。

这两款主板分别为旗舰级定位的 Z890 VALKYRIE“女武神”和主流定位的 Z890A-SILVER“白银”，均为 ATX 规格，没有预装无线网卡。

IT之家整理两款主板详细参数如下：

Z890 VALKYRIE 延续了“女武神”家族的金粉双翼元素，采用 23 相供电设计，搭载 4 条 DDR5 内存插槽。

▲ 图源 TechPowerUp，下同

该主板提供了 3 条合金加固的 PCIe Gen5 插槽。存储方面则配备了 6 条 M.2 盘位，其中 1 条为 PCIe Gen5 规格，另外 4 条为 PCIe Gen4 规格，此外还有 4 个 SATA3 接口。

Z890 VALKYRIE 主板提供了 1 个支持 DP1.2 的 USB4 40G 接口、1 个 USB 3.2 Gen2x2 20G 接口，此外还有 11 个 UBS 3.2 Gen2 10G 接口和 4 个 USB 2.0 接口。

该主板搭载瑞昱 ALC 1220 声卡，有线网络方面也采用的是瑞昱方案，包含 1 个 5G 网口和 1 个 2.5G 网口。

定位较低的 Z890A-SILVER 主板整体采用银白配色，搭载 15 相供电，配备了 4 条 DDR5 内存槽。

该主板提供了一条 PCIe Gen5x16 的主 PCIe 插槽和一条物理上 x4 的 PCIe Gen4 插槽，这两条插槽均采用合金加固设计，此外还有两条普通的 PCIe x1 插槽。

存储方面，Z890A-SILVER 提供了 1 个 Gen5 M.2 盘位和 3 个 Gen4 M.2 盘位，配有 4 个 SATA3 接口。

该主板采用非一体式后置 IO 面板，提供了 3 个前置 2 个后置的 USB 3.2 Gen2 10G 接口、6 个后置的 USB 3.2 Gen1 5G 接口，以及 4 个前置的 USB 2.0 接口。

映泰同样为 Z890A-SILVER 主板搭载了瑞昱的 ALC 1220 声卡，配备了同样来自瑞昱的 2.5G 有线网卡。

2024 台北国际电脑展专题

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