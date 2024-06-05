微星展示 Spatium M560 SSD：传输 10000 MB/s，首搭 SPATIUM 散热方案

IT之家 6 月 5 日消息，微星参加 2024 台北国际电脑展，展示了多款固态硬盘产品，除了定位主流性能的 Spatium M560 PCIe 5.0 NVMe SSD 之外，还涉足移动硬盘市场，规划 DataVault USB4 / USB 20Gbps 等产品。

Spatium M560 PCIe 5.0 NVMe SSD

Spatium M560 PCIe 5.0 NVMe SSD 采用群联（Phison）7 纳米的 PS5031-E31T 主控，配备铠侠第八代 218 层 BiCS 3D TLC NAND，传输速率高达 10000 MB/s。

以上图源：TechPowerUp

微星表示该主控可以将功耗降低 15%，并“最大限度地提高带宽和链路效率”，将提供 1TB 和 2TB 两种容量。

微星表示这款 SSD 搭载新型 SPATIUM 非金属 VC 均热板固态硬盘散热解决方案，业内首创气体和液体的两相流动转换，将信号干扰降至最小，确保快速、静音的热交换。

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IT之家援引微星官方信息，相比较标准铝制散热器，新 SPATIUM 方案最多可以降低 11 摄氏度。

DATAMAG 移动硬盘

这是一款便携式固态硬盘，可以通过磁力吸附在任何金属设备或包装中附带金属环的其他设备上。

以上图源：TechPowerUp

它使用 USB 4.0 连接和 Phison U21 主控，在 USB4 上提供高达 40 Gbps 的速度，在 USB 3.2 Gen 2x2 接口上提供高达 20 Gbps 的速度，将提供 1 TB、2 TB 和 4 TB 三种容量。

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DATAVAULT 固态硬盘盒使用 USB-C 3.2 Gen 2x2 接口，传输速度高达 20 Gbps，支持 2242、2260 和 2280 外形的 M.2 NVMe PCIe 固态硬盘。它采用铝制设计，防护等级为 IP68，兼容大多数设备和苹果公司的“Find My”功能。

2024 台北国际电脑展专题

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