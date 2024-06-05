USB4、OCuLink 双端口，撼与 Sparkle 展出 AMD 显卡便携扩展坞

IT之家 6 月 5 日消息，据法媒 CowcotLand 报道，撼与 Sparkle 在 2024 台北国际电脑展上展出了一款同时支持两大流行外置显卡接口 USB4（雷电 3）和 OCuLink 的便携显卡扩展坞。

▲ 图源 CowcotLand，下同

撼与这款便携显卡扩展坞的三维为 260*120*32mm。该扩展坞采用电源内置设计，内部包含一个 280W 的氮化镓电源适配器。

显卡方面，该扩展坞可选 AMD Radeon 7700S / 7600S / 7600M / 7600XTM（IT之家注：疑指 7600M XT）显卡，采用轴流风扇主动散热系统，出风口周围搭载 RGB 灯效。

撼与的便携显卡扩展坞搭载英特尔 Titan Ridge 雷电 3 控制器，提供以下接口：

一个支持 65W 供电的 USB4 上行接口；

一个 OCuLink 接口；

两个 DP1.4 接口，支持 8K60Hz；

一个 HDMI 2.1 接口，支持 8K60Hz；

一个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口，支持 15W 供电；

三个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口；

一个 SD 4.0 读卡器。

2024 台北国际电脑展专题

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