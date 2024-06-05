抖音：重点打击传授违法违规“流量密码”的内容及账号

IT之家 6 月 5 日消息，抖音官方今日宣布即日起将开展“传授‘无底线博流量’技巧”相关内容的治理，重点打击传授违法违规“流量密码”的内容及账号。IT之家附原文如下：

平台近期在治理“无底线博流量”行为时发现，有部分账号利用普通用户与平台规则之间的信息壁垒，通过夸大效果、制造焦虑等手段，曲解平台规则、传递虚假平台信息，传授违法违规的所谓“运营账号的小技巧”。

这些违规的“运营技巧”和“起号宝典”，包含大量引导用户“不择手段蹭炒社会热点”“违背公序良俗制造人设”“自导自演式造假”和“侵权盗版”的内容。其中部分账号还涉及引导用户到第三方购买所谓“服务”“课程”，但用户付款后买到的内容不仅违规且粗制滥造，许多用户察觉上当后维权无门。

甚至还有部分网络水军团伙，以传授“运营技巧”为幌子，以“网赚”、“收徒”名义大量招揽普通用户进入“团队”，遥控、指挥普通用户大批量生产“低质”“同质”“蹭热”“侵权影视剪辑”等类型的视频。此类行为不仅破坏了平台健康的生态、影响了其他用户的体验，更有可能滋生“水军”违法犯罪问题。

对于违规内容和账号，平台将采取内容下架、账号禁言、取消营利权限等手段进行处置。对于涉嫌犯罪的水军团伙，平台将搜集线索后报警。