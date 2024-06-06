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苹果 Vision Pro 国行版即将到来，郭明錤：本月中旬前出货至非美国市场

2024/6/6 7:12:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 6 日消息，备受关注的苹果混合现实头显设备 Vision Pro 的国际发售日期终于接近了，分析师郭明錤透露，Vision Pro 将于 6 月中旬以前开始出货至非美国市场。预计苹果将在 6 月 10 日的 WWDC 大会主题演讲中正式宣布其国际发售计划，届时也将公布确切的发售日期。

郭明錤表示，以下国家和地区将成为首批获得 Vision Pro 的市场：

  • 英国

  • 法国

  • 德国

  • 中国

  • 日本

  • 新加坡

IT之家注意到，这几个国家和地区都是苹果新品上市的重要市场，相信未来还会有更多地区加入到发售名单中。

此外，郭明錤目前对 Vision Pro 全球 2024 年出货量预估不变，仍维持 40-45 万部。

Vision Pro 的国际发售恰逢其初次重大软件更新 visionOS 2 的发布，业界普遍认为，visionOS 2 将带来更多原生 App、全新的主屏幕自定义选项以及其他功能升级。

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关键词：Vision Pro

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