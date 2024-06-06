简便插入式安装设计，追风者推出 Glacier EZ-Fit 分体式水冷散热产品线

IT之家 6 月 6 日消息，机电散品牌追风者在 2024 台北国际电脑展上发布了全新的分体式水冷散热产品线 Glacier EZ-Fit，主打易于安装。

▲ 成品效果。图源 Hardware Canucks

▲ 图源 Hardware Canucks

与此前报道的 EKWB Nexe 系列一样，追风者的 Glacier EZ-Fit 系列也取消了螺纹设计，改用插入式固定结构，仅需推到底部就可实现气密密封。

▲ 图源 Hardware Canucks

追风者表示，该产品线采用 100% 铜、刚性铝合金、丙烯酸铸件等高质量材料，在其自有工厂中进行 CNC 加工。

由于采用了标准化设计，基于 Glacier EZ-Fit 系列产品的分体水冷可混合使用 16mm 直径的软管和硬管，为自定义水冷回路带来更多可能。

除单独销售配件外，追风者也向分体水发烧友提供了软管 + 硬管套件和纯软管套件，前者额外包含 3 颗 D30 120 风扇和硬管弯制工具。

两份套件分别定价 500/399 美元（IT之家备注：当前分别约 3625/2892 元人民币）：

▲ 图源 Hardware Canucks

追风者在展会上也推出了搭载“无限镜”轴心灯效的 M25-GEN2 系列 D-RGB 风扇。

▲ M25-GEN2 风扇

该系列包含 120mm 和 140mm 两种规格和正叶、反叶两种版本，有黑白双色供用户选择，各版本单颗定价均为 10.99 美元（当前约 80 元人民币）。

多个 M25-GEN2 风扇支持通过 Linq6 6Pin 专用线缆同步控制，追风者还在该系列风扇背侧面提供了可提升外观清爽程度的藏线槽：

▲ 藏线槽设计。图源 Hardware Canucks

追风者此次同步推出了 Glacier ONE M25-GEN2 一体式水冷散热器，该一体水的主要特色就是冷头搭载 RGB 风扇，解决水冷方案易引起的主板散热不足的问题。

此外，追风者也推出了 NexLinq 风扇集线 / 控制器，还展示了 T30-140 风扇的原型，这款 14030 加厚风扇目前仍在开发中。

▲ NexLinq 风扇集线 / 控制器。图源 Hardware Canucks

▲ T30-140 风扇原型。图源 Hardware Canucks

2024 台北国际电脑展专题

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