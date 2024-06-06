受测试数据造假影响，丰田、马自达今起暂停生产合计 5 款涉事车型

IT之家 6 月 6 日消息，综合央视新闻、日经新闻报道，受日本国土交通省通报存在测试数据造假问题的影响，日本丰田、马自达公司于 6 月 6（今）日起暂停合计 5 种涉事车型的生产工作。

具体来看，丰田公司 3 款涉事车型将暂停生产至 6 月 28 日，马自达暂未披露恢复生产日期，两家公司的其他车型则继续正常生产。

丰田：卡罗拉 Fielder、卡罗拉 Axio、雅力士 Cross（IT之家注：三款车型暂未引入国内市场）

马自达：Roadster RF、马自达 2

据悉，丰田被通报的上述 3 种车型上一财年产量约为 13 万台，马自达被通报的 2 种车型的生产量约为 1.5 万台，此次暂停生产或将对日本上下游企业以及地区经济产生影响。

不久之前的 6 月 3 日，丰田、本田、马自达企业高管分别召开记者会，就此事道歉。丰田集团社长丰田章男在记者会上称，“造假是动摇认证制度的原则性问题，是汽车制造商绝不能做的事。作为丰田集团的负责人，我就此由衷道歉。”丰田宣布，即日起停产停售三款涉及造假问题的车型。马自达社长毛笼胜弘也在记者会上表示，“让使用马自达汽车的顾客感到担忧，对此感到愧疚…… 我将认真对待作为经营方的责任。”

丰田集团社长丰田章男 3 日召开记者会道歉

本田技研工业社长三部敏宏（中）等本田高管 3 日召开记者会道歉

马自达社长毛笼胜弘（右）等马自达高管 3 日召开记者会道歉

日本国土交通省 6 月 3 日在官网发表声明称，鉴于之前大发工业公司违规操作等情况，国交省对 85 家车企在量产认证申请过程中是否存在违规操作进行调查。结果显示，丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木的 38 种车型存在认证欺诈问题。日本国土交通省 6 月 3 日在官网发表声明称，鉴于之前大发工业公司违规操作等情况，国交省对 85 家车企在量产认证申请过程中是否存在违规操作进行调查。结果显示，丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木的 38 种车型存在认证欺诈问题。

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