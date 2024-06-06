迟到 8 个月，微软 Win11 新版 Outlook 本月将支持离线模式

IT之家 6 月 6 日消息，微软更新 Microsoft 365 路线图，预告将于本月为 Windows 版 Outlook 引入离线功能。

微软于 2023 年 9 月更新路线图，原本计划 2023 年 10 月引入该功能，但随后被推迟到现在，微软官方并未给出延迟发布的理由。

微软官方信息如下：

Outlook for Windows 首批离线功能将于 6 月上线。即使没有网络连接的情况下，用户对邮件、日历项和联系人的操作会存储在设备上。

用户还可以对邮件执行关键操作，包括标记、移动、删除和撰写邮件，即使在未连接互联网的情况下也能保持工作效率。