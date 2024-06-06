首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Office之家>Office动态新闻

迟到 8 个月，微软 Win11 新版 Outlook 本月将支持离线模式

2024/6/6 11:04:15 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 6 月 6 日消息，微软更新 Microsoft 365 路线图，预告将于本月为 Windows 版 Outlook 引入离线功能。

微软于 2023 年 9 月更新路线图，原本计划 2023 年 10 月引入该功能，但随后被推迟到现在，微软官方并未给出延迟发布的理由。

微软官方信息如下：

Outlook for Windows 首批离线功能将于 6 月上线。即使没有网络连接的情况下，用户对邮件、日历项和联系人的操作会存储在设备上。

用户还可以对邮件执行关键操作，包括标记、移动、删除和撰写邮件，即使在未连接互联网的情况下也能保持工作效率。

IT之家去年 10 月报道，微软已经开始邀请部分 Windows Insider 项目成员，测试 Win11 系统 Outlook 应用的离线功能

新版 Outlook 基于网络，此前断网状态下就无法正常使用。微软近期开始邀请用户测试新版 Outlook 的离线功能，在没有网络连接的情况下，也可以运行日历等部分功能。

相关阅读：

微软全新 Outlook for Windows 支持苹果 iCloud 账户，离线功能即将推出

微软测试 Win11 新版 Outlook，将带来离线支持

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Outlook微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用