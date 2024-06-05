美国将中国电动汽车关税提高到 100%，极星 CEO 对此感到不解：希望实现“公平贸易”

IT之家 6 月 5 日消息，极星（Polestar）首席执行官托马斯・恩格拉特 (Thomas Ingenlath) 对拜登政府提高中国制造电动汽车关税的决定感到“不解”，他希望即使无法实现自由贸易，至少能实现公平贸易。

恩格拉特在西班牙近期举办的 Polestar 3 和 Polestar 4 发布会上表示，“一夜之间关税变为 100%，会带来一定的不稳定因素。”虽然极星汽车与中国渊源颇深，并部分归吉利汽车所有，但该公司早在三年前就开始探索全球化生产的途径。

得益于此，今年极星将在美国销售的 Polestar 3 无需再从中国进口，该车将会在美国南卡罗来纳州查尔斯顿附近的沃尔沃工厂生产。同样地，Polestar 4 也将选址韩国釜山的雷诺韩国汽车公司工厂进行生产，这样一来也能规避其进入美国市场时的关税问题。

恩格拉特在接受 Auto News Europe 采访时表示，“我只希望如果自由贸易不存在合理性，我们至少能拥有公平贸易。”

极星还希望在欧洲建立汽车生产基地，不过恩格拉特表示，这最早也要等到 Polestar 7 上市之后才会发生，而该车预计要到 2027 年左右才会发布。

Polestar 3 在美国的交付预计将于本季度开始，入门级车型的起售价为 73400 美元（当前约 53.1 万元人民币），配备 111 千瓦时的电池，双电机可产生 489 马力和 840 牛・米扭矩，可在 5 秒内完成 0-60 英里 / 小时 (0-96 公里 / 小时) 加速，续航里程可达 315 英里（IT之家备注：约 506.94 公里）。

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