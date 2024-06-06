长安汽车董事长朱华荣：汽车行业卷出中国品牌新高度，卷出了四个老汉

IT之家 6 月 6 日消息，在今日开幕的 2024 中国汽车重庆论坛期间，长安汽车董事长朱华荣分享了自己的观点。他表示，当前汽车行业的新趋势与变化可总结为“新”“智”“合”“卷”。

朱华荣认为，“新”即为新时代产业发展新气象，涉及“新汽车 + 新生态 + 新豪华”的定义与变革；“智”即为高科技数字赋能新未来；“合”即为全球化共赢发展新合作；“卷”即为新竞争，行业卷出新高度。这些是各大车企在非稳态期的实践和探索。

朱华荣谈到“卷”时表示，最近行业卷出了四个“老汉”（IT之家注：还包括吉利控股董事长李书福、长城汽车董事长魏建军、奇瑞汽车董事长尹同跃），都开始直播带货。“昨天晚上我跟其他三位“老汉”报告，我说今天要讲我们四个，你的肖像权允不允许？几位说同意，没问题。我怎么来看这个问题？我是一个乐观主义者，我认为“卷”它是良币驱除劣币的过程，卷本身意味着追求卓越，会卷出中国品牌的新高度，会卷出用户利益的最大化，为用户真正创造价值。我相信未来十年，必将会有更多的中国品牌卷成世界级品牌。”

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