像起亚 5 年前的车型？2025 款宝马 1 系外观设计引争议

IT之家 6 月 6 日消息，据 CarsCoops 报道，韩国汽车品牌近年来设计风格自信满满，展现出对自身定位、目标客户以及客户需求的深刻理解。然而就在不久前，起亚等品牌还在努力模仿它们最欣赏的宝马。现在剧情似乎反转了，宝马似乎灵感枯竭，开始“模仿”韩国人的设计，可以说是模仿了起亚以前模仿自己的风格。

上图左侧为新款宝马 1 系，但从某些角度来看，很容易让人误认为是右边的五年前的起亚 Ceed。虽然新款 1 系不算难看，但缺乏辨识度。

CarsCoops 称，如果把车头蓝天白云的车标去掉，很难辨认出这是一辆宝马。尽管近年来宝马的一些车型采用了超大尺寸的进气格栅，饱受诟病，但至少能让别人一眼就能认出这是一辆宝马。

有 Reddit 网友称，最新宝马 1 系的格栅与老款起亚的虎啸式格栅非常相似，甚至与斯柯达模仿宝马的格栅 (如今斯柯达已经摒弃了这种设计) 有几分神似。新款 1 系的格栅不仅缺乏原创性，而且由于格栅中间加入了令人反感的传感器面板，显得更加难看。此外，M Sport 版本 ( 下图 ) 格栅的饰条向不同方向延伸，更是让人费解。

IT之家需要指出的是，新款宝马 1 系并非全新换代车型，而只是基于 2019 款车型进行的大升级。相比之下，2021 年发布的 i Vision Circular 掀背车概念车预示着宝马 1 系未来将拥有更令人兴奋、更具创意的设计。

此外，全新一代 Neue Klasse 系列轿车和 SUV 将于明年开始陆续发布，有望重新点燃人们对宝马设计的热情。但改款后的 2025 款 1 系还将存在几年，其争议性设计仍会持续引发讨论。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。