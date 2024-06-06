小米米家体重秤 S200 今日开售：69 元，可获取 4 项身体指标 / 最小分度 0.05kg

IT之家 6 月 6 日消息，据小米商城官微，米家体重秤 S200 于今日上午正式开售，可连接米家 App 使用，支持 kg / 斤单位切换，售价 69 元。
该体重秤此前已于 5 月 17 日发布，并于 5 月 20 日首销。其内置高精度 E 字型锰钢传感器，最小分度为 0.05kg，具备 0.1kg-150kg 的称重范围，可智能判断小物称重或用户称重等模式。重量单位可灵活切换为斤或 kg（出厂默认为 kg，通过米家 App 可一键切换），并在秤面 LED 屏显示，满足不同用户的称重习惯。
该体重秤接入米家 App 之后，单台秤可同时存储 36 位成员信息，通过米家 App 一手掌握体重数据。此外，通过米家 App 还可以实现抱婴称重、访客称重等需求，访客称重数据不保存。
该体重秤还主推另一项功能“4 项身体指标一次获取”，可以测量体重、BMI 等实时的身体数据，还会根据用户身高、年龄，计算出标准体重，并给出合理的体重控制建议。
此外，米家体重秤 S200 支持平衡测试，单脚站立秤上，结合米家 App 即可获取数据。
IT之家附主要产品参数：
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