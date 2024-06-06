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小米米家体重秤 S200 今日开售：69 元，可获取 4 项身体指标 / 最小分度 0.05kg

2024/6/6 15:28:28 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 6 日消息，据小米商城官微，米家体重秤 S200 于今日上午正式开售，可连接米家 App 使用，支持 kg / 斤单位切换，售价 69 元。

该体重秤此前已于 5 月 17 日发布，并于 5 月 20 日首销。其内置高精度 E 字型锰钢传感器，最小分度为 0.05kg，具备 0.1kg-150kg 的称重范围，可智能判断小物称重或用户称重等模式。重量单位可灵活切换为斤或 kg（出厂默认为 kg，通过米家 App 可一键切换），并在秤面 LED 屏显示，满足不同用户的称重习惯。

该体重秤接入米家 App 之后，单台秤可同时存储 36 位成员信息，通过米家 App 一手掌握体重数据。此外，通过米家 App 还可以实现抱婴称重、访客称重等需求，访客称重数据不保存。

该体重秤还主推另一项功能“4 项身体指标一次获取”，可以测量体重、BMI 等实时的身体数据，还会根据用户身高、年龄，计算出标准体重，并给出合理的体重控制建议

此外，米家体重秤 S200 支持平衡测试，单脚站立秤上，结合米家 App 即可获取数据。

IT之家附主要产品参数：

京东米家智能体重秤 S200 白色 69 元直达链接

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关键词：小米米家体重秤

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