广汽集团与长安汽车签署战略合作框架协议，将在共性平台与技术等领域合作

IT之家 6 月 6 日消息，今日，广汽集团与长安汽车在重庆签署战略合作框架协议，将在共性平台与技术、产业链生态、国际业务和产业基金等领域进行战略合作。

广汽集团董事长曾庆洪表示：

当前，中国汽车产业正经历百年未有之大变局。秉承做强做大自主品牌汽车的战略导向和历史使命，广汽与长安充分发挥各自的产业资源优势，携手建立战略合作伙伴关系，既是提升两个汽车集团综合竞争力、实现长期可持续发展的主动选择，也是畅通央企和地方国企强强联合、推动汽车行业高质量发展的客观要求。未来，广汽与长安将努力为汽车强国建设贡献更多智慧和力量。

长安汽车董事长朱华荣表示：

长安汽车和广汽集团都是中国汽车产业的典型代表，一直以来保持非常友好的互动关系。本次战略合作，双方在新时代中国特色社会主义思想的指导下，真正实现双方优势互补、资源共享以及战略协同，携手应对激烈的产业竞争，打造新质生产力，共同解决行业痛点问题，为用户提供更为极致的产品和服务体验。

IT之家注意到，在今日开幕的“2024 中国汽车重庆论坛（CACS2024）”上，朱华荣、曾庆洪先后上台讲话。

长安汽车董事长朱华荣认为，汽车行业的“卷”是良币驱逐劣币的过程，是让行业快速回归良性竞争的最好方式。卷本身意味着追求卓越，会卷出中国品牌新高度，会卷出用户利益最大化，为用户真正创造价值。未来 10 年，将有更多中国品牌“卷”成世界级品牌。

同场论坛上，广汽集团董事长曾庆洪表示：“企业目的是盈利，为国家做贡献。现在广汽也裁员不少。我们应该有大局格局，长期主义，而不是眼前去‘卷’。没有效益企业不可生存。”

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